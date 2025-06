Spis treści

Kryzys demograficzny w Polsce

W Polsce coraz więcej małych miast zmaga się z cichym kryzysem demograficznym - starzejącym się społeczeństwem, odpływem młodych, brakiem perspektyw i pogarszającym się dostępem do opieki zdrowotnej. W niektórych miejscowościach skala problemu osiąga jednak poziom alarmujący. Ujemny przyrost naturalny, wysoka umieralność i dramatycznie niska dzietność stają się nie tylko statystyką, ale realnym zagrożeniem dla istnienia lokalnych społeczności. Jeden z takich przypadków szczególnie rzuca się w oczy - to niewielkie miasto w województwie warmińsko-mazurskim, które powoli znika z mapy Polski, choć formalnie nadal na niej istnieje.

Alarmujące statystyki z Warmii i Mazur

Tolkmicko położone nad Zalewem Wiślanym to gmina miejsko-wiejska w powiecie elbląskim, która, choć liczy zaledwie 2,4 tys. mieszkańców i zajmuje jedynie 2,3 km kwadratowe, dane statystyczne z ostatnich lat rysują niepokojący obraz. Miasto zmaga się z jednym z najwyższych wskaźników umieralności w całym województwie warmińsko-mazurskim, a nawet w Polsce.

Jak podaje portal olsztyn.com.pl, w 2023 roku w Tolkmicku odnotowano ok. 23 zgony na 1000 mieszkańców - to niemal dwukrotnie więcej niż średnia krajowa (12 na 1000) i ponad dwa razy więcej niż średnia wojewódzka (11 na 1000). Naturalny przyrost mieszkańców wynosi -19,19 na 1000 osób, co oznacza, że liczba zgonów znacząco przewyższa liczbę urodzeń. Dla porównania średni przyrost naturalny w województwie to -4,5, a w kraju -5,6 na 1000.

Tolkmicko: niechlubny lider umieralności na Warmii i Mazurach

Statystyki wskazują, że główną przyczyną zgonów w Tolkmicku są choroby układu krążenia, które odpowiadają za 33% zgonów. Kolejną najczęstszą przyczyną są nowotwory, odpowiadające za 28% przypadków. Jednak Tolkmicko na tle kraju wyróżnia się nie tylko większym odsetkiem zgonów, ale również dramatyczną sytuacją w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia psychicznego.

Miasto należy do niechlubnej czołówki regionu pod względem liczby prób samobójczych. Wraz z Młynarami i Pasłękiem zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc na Warmii i Mazurach, które i tak ma jeden z najwyższych wskaźników prób samobójczych w kraju: 46 na 100 tys. mieszkańców (średnia krajowa to 40).

Tolkmicko: problemy z komunikacją i braki kadrowe w szpitalach

Jednym z głównych problemów w Tolkmicku jest także utrudniony dostęp do specjalistów, m.in. z powodu wykluczenia komunikacyjnego. Warmia i Mazury mają jedną z najgorzej rozwiniętych sieci autobusowych w kraju, co szczególnie utrudnia seniorom dotarcie do lekarza. Sytuację pogarszają braki kadrowe w placówkach medycznych - brakuje lekarzy na kluczowych oddziałach. To szczególnie niepokojące w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Średnia wieku mieszkańców wynosi tu 45 lat, a tylko 58% jest w wieku produkcyjnym. Co piąta osoba to senior, a 8,4% populacji stanowią wdowcy.

Tolkmicko to jednak nie wyjątek – całe województwo boryka się z trudnymi warunkami życia. Inne małe miasta, jak Frombork czy Barczewo także odnotowują bardzo wysoką śmiertelność. To bez wątpienia sygnał głębszego kryzysu społeczno-ekonomicznego regionu.

Tolkmicko to jednak nie wyjątek – całe województwo boryka się z trudnymi warunkami życia. Inne małe miasta, jak Frombork czy Barczewo także odnotowują bardzo wysoką śmiertelność. To bez wątpienia sygnał głębszego kryzysu społeczno-ekonomicznego regionu.