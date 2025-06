Poszukiwani za próbę zabójstwa zatrzymani w Olsztynie! Wpadli podczas kradzieży w sklepie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 czerwca 2025 roku, kiedy to na olsztyńskim osiedlu Zatorze doszło do usiłowania zabójstwa. Od tego czasu trwały intensywne działania operacyjne, mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób mogących mieć związek z przestępstwem. W toku śledztwa policjanci zabezpieczyli materiały z monitoringu miejskiego oraz nagrania z kamer przemysłowych. Na ich podstawie ustalono wizerunki kobiety i mężczyzny, którzy mogli być powiązani z dramatycznymi wydarzeniami z początku czerwca.

We wtorek, 10 czerwca, po konsultacji z prokuratorem prowadzącym śledztwo, Komenda Miejska Policji w Olsztynie opublikowała zdjęcia poszukiwanych. Odzew ze strony mieszkańców był natychmiastowy.

Już po kilku godzinach od publikacji doszło do przełomu. Kobieta i mężczyzna zostali rozpoznani przez klientów jednego z olsztyńskich sklepów, kiedy próbowali dokonać kradzieży. Interweniowali pracownicy ochrony, którzy zatrzymali podejrzanych do czasu przyjazdu funkcjonariuszy. Dzięki czujności osób robiących zakupy, sprawcy zostali ujęci bezpośrednio przy próbie popełnienia kolejnego przestępstwa.

Oboje trafili do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, gdzie spędzili noc z wtorku na środę (10/11 czerwca). Obecnie trwają z nimi czynności procesowe. Policja nie wyklucza, że ich zatrzymanie pozwoli na poszerzenie śledztwa i ustalenie nowych faktów związanych z usiłowaniem zabójstwa.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ. Jak informują śledczy, możliwe są dalsze zatrzymania. Policja dziękuje mieszkańcom za pomoc i szybkie reakcje, które przyczyniły się do ujęcia poszukiwanych.