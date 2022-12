Potworna śmierć seniorki w Wigilię! 81-latka zginęła pod kołami samochodu

Mąż zabił żonę. Ciało wrzucił do jeziora

Olecko: Tragiczne potrącenie w Wigilię. Nie żyje 81-latka

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 24 grudnia po godz. 20 w alei Zwycięstwa w Olecku. Starsza kobieta przechodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Została potrącona przez nadjeżdżający samochód.

Nieprzytomną karetka zabrała do szpitala w Ełku. W drodze kobieta zmarła. Miejsce, w którym kobieta przechodziła przez jezdnię znajduje się poza centrum Olecka i jest słabo oświetlone. 46-letni kierowca był trzeźwy. To on zawiadomił służby o wypadku. Wyjaśnił policjantom, że nie widział pieszej.

