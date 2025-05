Pożar restauracji. Sandacza jadł tu niedawno Karol Nawrocki

Fatalny początek majówki na Mazurach

Pożar restauracji w Ostródzie. Sandacza jadł tu niedawno Karol Nawrocki

Niedawno sandacza jadł tu Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP. Minionej nocy doszło tam do podpalenia. Z 30 kwietnia na 1 maja w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) zamaskowany mężczyzna podbiegł pod lokal, oblał go benzyną i podpalił. Nad restauracją spało dziesięć rodzin z dziećmi. Ludzie obudzili się w ogniu. Tylko dzięki szybkiej reakcji strażaków nie doszło do tragedii.