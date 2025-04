Rok rządów Roberta Szewczyka. Obóz prezydenta Olsztyna wylicza sukcesy

To nie koniec głośnej sprawy?

Spis treści

Pierwszy rok Roberta Szewczyka. Co obiecywał prezydent Olsztyna?

Przed rokiem prezydentem Olsztyna w drugiej turze wyborów został Robert Szewczyk (PO). Przed objęciem urzędu Szewczyk był radnym i przewodniczącym rady miasta. Ubiegając się o urząd, deklarował wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla młodzieży ze szkół średnich (uczniowie podstawówek takie przejazdy mieli bezpłatne od kilku lat), a także wprowadzenie edukacji kulturalnej i bezpłatnej nauki pływania dla dzieci wczesnych klas szkół podstawowych. Dorosłych mieszkańców Szewczyk zapewniał, że odnowi życie na Starym Mieście i wprowadzi powszechny dialog z mieszkańcami. Obiecywał też budowę ulicy Nowobałtyckiej i remont trybuny na stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego.

Za to nawet opozycja chwali prezydenta

W pierwszym roku kierowania Olsztynem Szewczykowi udało się wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla młodzieży szkół średnich z Olsztyna. Od września 2024 r. uczniowie klas drugich uczą się pływania, chodzą też na koncerty filharmoników. To kroki chwali nawet ratuszowa opozycja z klubu PiS. - Trzeba przyznać, są to dobre działania, że te deklaracje prezydent Szewczyk wypełnił, jak obiecywał - ocenił w rozmowie z PAP Grzegorz Smoliński, wiceprzewodniczący rady miasta z klubu PiS. Rok temu - tak jak Szewczyk - ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna, ale nie wszedł do drugiej tury.

Obóz prezydenta wylicza sukcesy. Jarmark świąteczny i... sport

Przewodniczący olsztyńskiej rady miasta Łukasz Łukaszewski (PO) dodał, że do listy tego, co udało się już osiągnąć, należy dodać powstanie nowej przychodni rodzinnej i poradni ginekologiczno-położniczej oraz kulturalne ożywienie miasta.

Wrócił Jarmark Świąteczny, Dni Olsztyna z bezpłatnymi koncertami spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, utworzyliśmy miejski portal o imprezach, których jest sporo. Nie zapomnieliśmy też o sporcie. Wspieramy Stomil i AZS, a hala Urania znów gości międzynarodowe wydarzenia sportowe. To doskonała promocja miasta i powód do dumy dla olsztyńskich kibiców.

- wyliczał Łukaszewski w rozmowie z PAP.

Robert Szewczyk zatrudnił też osobę, która ma koordynować współpracę ratusza z przedsiębiorcami ze Starego Miasta. Efektem pracy tej osoby jest uruchomienie od maja nocnych kursów tramwajowych. Przewodniczący rady miasta dodał, że wyremontowano kilka miejskich ulic i podpisano umowy na termomodernizację kilku szkół. Miasto przygotowuje się też do budowy żłobka.

Opozycja: "Miejskie inwestycje idą zbyt wolno"

Opozycja nie podziela entuzjazmu prezydenckiego obozu, szczególnie ws. inwestycji.

Ale miejskie inwestycje idą zbyt wolno. Remont trybuny stadionu wciąż jest odkładany, nie ma jasnych planów co do Nowobałtyckiej. Obiecywano mieszkańcom szybkie, sprawne inwestycje, ja tego nie widzę. Urzędujący wiele lat prezydent Grzymowicz przyzwyczaił nas do tego, że inwestycje były priorytetem, teraz tak, jakby one zamarły.

- mówił w rozmowie z PAP Grzegorz Smoliński.

Mieszkańcy swoje, prezydent swoje? "Działają jak myśliwi w dżungli"

Za największą wadę radny PiS uważa jednak nie wolne tempo inwestycji, ale brak dialogu prezydenta z mieszkańcami Olsztyna.

- Obiecany dialog nie istnieje. W wielu sprawach prezydent Szewczyk i jego ekipa działają jak myśliwi w dżungli: najpierw strzelają, a potem pytają, kto idzie - powiedział PAP Smoliński i dodał, że najdobitniejszym przykładem takich działań jest pomysł poszerzenia granic Olsztyna o część terenów należących teraz do gminy Purda. Robert Szewczyk pomysł ten ogłosił publicznie, zanim dyskutowała o tym rada miasta, w władze Purdy dowiedziały się o nim z mediów. Wywołało to wzburzenie nie tylko gminy Purda, lecz także sąsiednich samorządów, które są z tą gminą solidarne.

Nie było także dialogu związanego z likwidacją dwóch miejskich przedszkoli, zmiany w organizacji ruchu na jednej z ulic przeprowadzono bez konsultacji, co teraz wzbudza protesty mieszkańców, bez żadnego dialogu zmieniono rozkład jazdy komunikacji miejskiej na dużo groszy, niż był. To wszystko spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców i rodzi pytanie o to, dlaczego nie ma w tych sprawach zapowiadanego dialogu?

- ocenił w rozmowie z PAP Smoliński.

Władze Olsztyna: "Miasto zmienia się w dobrym kierunku"

Radny opozycji dodał, że o nieudolności w rządzeniu Olsztynem przez nową ekipę najdobitniej świadczy tzw. dziura przy wejściu na Stare Miasto. Od 15 lat przed wejściem do najstarszej części miasta jest ogrodzona dziura w ziemi, w której są średniowieczne relikty obronnych zabudowań. Szewczyk deklarował, że dziura zostanie zasypana. - Ale jak dziura była, tak jest. Skoro z dziurą inwestycyjnie miasto nie podołało, to jak my o innych aspektach rozwoju mamy mówić? - wskazał Smoliński.

- Olsztyn się zmienia. I to naprawdę w dobrym kierunku. Mamy konkretny plan, działamy krok po kroku - podsumował pierwszy rok rządów nowych władz Olsztyna Łukasz Łukaszewski.