Pożar w przychodni lekarskiej. Nagle pojawił się dym. "Czekałam z córką do lekarza"

W miniony wtorek (4 czerwca) przed południem doszło do pożaru w przychodzi lekarskiej przy ul. Wodociągowej w Giżycku. Będący na miejscu policjant, który przebywał na urlopie, zapobiegł dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. - Wyważył drzwi do gabinetu, wszedł do zadymionego pomieszczenia i ugasił ogień dostępną gaśnicą. Następnie wszczął alarm i ewakuował z budynku około 50 osób - informuje oficer prasowy KPP w Giżycku.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było zwarcie instalacji elektrycznej. Bohaterskim policjantem okazał się funkcjonariusz z posterunku policji w Zaściankach niedaleko Białegostoku. - Brawa dla naszego kolegi za szybką reakcję - napisali policjanci z Giżycka.

- Dziękuję Panie policjancie. Akurat w jednej części budynku przychodni czekałam z córką do lekarza - napisał w internecie pani Jolanta.

Tragicznie zmarły w pożarze domu, matka z córką spoczęły w grobie