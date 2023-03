Prognozy IMGW mówią o deszczu i burzach. Zobacz pogodę na weekend

Zwierzęta konały z głodu, we własnych odchodach. Matka i syn skazani

W sobotę (25 marca) - jak informuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu układu niżowego znad Wysp Brytyjskich i Skandynawii, w ciepłym powietrzu polarnym morskim". Ciśnienie będzie się wahać. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Dzień będzie pochmurny. W drugiej połowie dnia możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Podczas burz spaść może 10 mm deszczu. Termometry pokażą od 12°C do 14°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz możliwe porywy do 55 km/h, południowo-zachodni - informuje IMGW.

W niedzielę (26 marca) - według IMGW - "Polska pozostanie w zasięgu układu niżowego znad Bałtyku, w chłodnym powietrzu polarnym morskim". Spadek ciśnienia. Na Warmii i Mazurach niedziela będzie kolejnym pochmurnym dniem z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na termometrach od 9°C do 11°C. - Wiatr słaby, okresami, zwłaszcza w czasie burz, umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni - podaje IMGW.

Synoptyczna prognoza pogody na weekend 24-26.03.2023 r.Po ciepłym piątku, w czasie którego możemy spodziewać się lokalnych burz i przelotnych opadów deszczu, sobota i niedziela nieco chłodniejsze i z większym zachmurzeniem oraz deszczem.https://t.co/rdqwRVdP8R#IMGWmeteo pic.twitter.com/JBJwIIEu4b— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 24, 2023

