Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje 75-letni rybak

Niestety akcja poszukiwawcza zakończyła się odnalezieniem ciała zaginionego mężczyzny. Rybak miał 75 lat. - Ciało zaginionego zostało odnalezione i podjęte z wody. To mężczyzna w wieku 75 lat, potwierdzono jego tożsamość - przekazała PAP asp. szt. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Poszukiwania mężczyzny trwały przez ponad 7 godzin.

Wcześniej pisaliśmy:

Zatonęła łódź rybacka

Na Jeziorze Dobskim zatonęła w piątek (19 lipca) łódź rybacka - informuje PAP. Jeden z mężczyzn, którzy byli na pokładzie, dopłynął do brzegu, drugi zniknął wraz z łódką pod wodą - podała policja. Prowadzona jest akcja poszukiwawcza. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że dwaj zawodowi rybacy wybrali się łodzią z sieciami na połów.

- Na wysokości Wyspy Kormoranów doszło do zatonięcia łódki, jeden z rybaków dopłynął do wyspy, natomiast drugi zniknął wraz z łódką pod wodą. Zaginiony to mężczyzna w wieku ok. 70 lat - przekazała PAP asp. szt. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.

O zdarzeniu powiadomił służby inny z rybaków, który początkowo pozostał na brzegu i nie miał z kolegami kontaktu telefonicznego. Zaniepokojony popłynął łódką w miejsce, gdzie miał odbywać się połów. Wtedy odnalazł na wyspie rozbitka, od którego usłyszał, co się stało. Poniżej dalsza część artykułu.

Dramat w gospodarstwie. Marcin chciał zdążyć przed nawałnicą

Na miejsce zostały zadysponowane służby ratunkowe - m.in. MOPR, policja i trzy łodzie straży pożarnej z sonarem i ekipą płetwonurków. Akcja poszukiwawcza nie przyniosła jak dotąd rezultatu. Zlokalizowane w powiecie giżyckim Jezioro Dobskie ma ok. 1,7 tys. ha i średnią głębokość 7,8 m, wchodzi w skład kompleksu jeziora Mamry.

Sonda Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie? Tak Nie