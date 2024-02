Ksiądz od "elbląskiego cudu" podszedł do wolontariuszy WOŚP. Po tym, co zrobił, parafianie zrobili wielkie oczy

Warmińsko-mazurskie. 43-latek ukradł puszki WOŚP

W sobotę (27 stycznia) rano policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która znajdowała się stacjonarnie w jednym ze sklepów spożywczo-przemysłowych w Ornecie k. Lidzbarka Warmińskiego. Do kradzieży doszło dzień wcześniej. - Właścicielka oraz pracownicy sklepu określili, że w puszce mogło być około 1000 złotych. Moment kradzieży jak i wizerunek sprawcy został utrwalony przez kamery sklepowe. Policjanci zapoznali się z zapisem z kamer monitoringu i rozpoczęli poszukiwania sprawcy - mówi sierż. szt. Beata Szydłowska z lidzbarskiej policji.

Następnego dnia policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Ornecie ktoś zauważył mężczyznę, który mógł mieć związek z kradzieżą puszki WOŚP. Policjanci pojechali na miejsce i potwierdzili, że ujęty przez przechodnia mężczyzna, wyglądem odpowiada sprawcy piątkowej kradzieży. Mężczyzną okazał się być 43-latek z powiatu braniewskiego. Został on zatrzymany przez policjantów.

We wtorek (30 stycznia) mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. 43-latek miał również ukraść puszkę WOŚP w powiecie braniewskim. Tego samego dnia lidzbarski sąd przychylił się do wniosku Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i aresztował mężczyznę na dwa miesiące.