Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Gołdap. Wypadek rajdowego mistrza świata. Sebastien Ogier w szpitalu

Francuz Sebastien Ogier zapoznawał się z jedną z tras zbliżającego się Rajdu Polski. We wtorek (25 czerwca) rano miał miejsce wypadek. - Do zdarzenia doszło o godz. 9:20 na wąskiej, szutrowej drodze gruntowej Włosty - Skocze - mówi w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. I dodaje: - Toyota, kierowana przez 41-letniego mężczyznę zderzyła się czołowo z Fordem, kierowanym przez 69-latka.

W Toyocie oprócz kierowcy siedział 33-letni mężczyzna. To Vincent Landais, pilot Sebastiena Ogiera. Z kolei Fordem 69-latek przewoził 67-letniego pasażera. Wszystkich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przewiozło do szpitali. Mężczyźni jadący Toyotą trafili do Olsztyna, zaś jadący Fordem - do Suwałk. Jak dodaje rzeczniczka gołdapskiej policji, wszyscy uskarżali się na bóle kręgosłupa.

Wypadek Sebastiena Ogiera potwierdził też rajdowy zespół Toyoty. - Sebastien i Vincent ucierpieli w wypadku samochodowym podczas przeprowadzania rekonesansu przed Rajdem Polski. Zostali przetransportowani do szpitala, gdzie przejdą badania. Dalsze informacje w tej sprawie przekażemy w odpowiednim czasie - czytamy w treści komunikatu.

Seb and Vincent have been involved in a road accident during reconnaissance for Rally Poland and have been taken for medical checks. We will provide further information in due course.— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 25, 2024

Rajd Polski na Mazurach

W 2024 r. Rajd Polski odbędzie się po raz 80. Tegoroczna edycja jest częścią mistrzostw WRC. Impreza odbędzie się na Mazurach w dniach 27-30 czerwca, z metą w Mikołajkach. Sebastien Ogier w przeszłości dwukrotnie wygrywał Rajd Polski. Ostatnim zwycięzcą jest Łotysz Martins Sesks.