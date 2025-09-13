Dron w Oleśnie, trwa śledztwo prokuratury. Co już wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, dron znaleziony w Oleśnie był lekkiej konstrukcji i koloru białego. Na szczęście jego upadek na terytorium Polski nie spowodowało żadnych strat. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak, dron znajdował się na polu, około 600 metrów od najbliższych zabudowań. O znalezisku poinformował go jeden z radnych, który z kolei otrzymał informację od właściciela pola.

Na miejsce natychmiast skierowano prokuratorów wojskowych oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Przeprowadzili oni oględziny obiektu i miejsca zdarzenia. Prokuratura poinformowała, że w wyniku podjętych czynności nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Zabezpieczony statek powietrzny zostanie poddany specjalistycznym badaniom, które mają ustalić jego pochodzenie i przeznaczenie.

Drony nad Polską. Prokuratura w Lublinie przejmuje śledztwo

W piątek (12 września) poinformowano, że śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do Spraw Wojskowych. Dotychczas szczątki dronów znaleziono w 17 miejscach.

Gdzie znaleziono fragmenty dronów? Lista lokalizacji

Fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej, bo aż 10, w woj. lubelskim. W woj. mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą i na terenie gminy Korytnica, w woj. świętokrzyskim w Czyżowie, Sobótce i Smykowie, w woj. łódzkim w Mniszkowie, a w woj. warmińsko-mazurskim − w miejscowości Oleśno.

