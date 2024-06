Rzucała małym synkiem, prawie go zabiła! Wyrok dla matki ze Szczytna

Więzienie dla znanego aktora. Grał m.in. w "Listach do M.". Poważne zarzuty

Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie ze Szczytna! W 2022 roku zatrzymano tam rodziców kilkumiesięcznego chłopczyka. W czerwcu przywieźli dziecko do szpitala. Lekarze szybko zorientowali się, że chłopiec był katowany i wezwali policję. Michalina P. (24 l.) i Michał J. (27 l.) zostali zatrzymani i aresztowani na trzy miesiące. Dziecko przeżyło, ale jego obrażenia były poważne, trafiło na oddział intensywnej terapii. Jak ustaliła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, matka szarpała dziecko za ręce i nogi, uderzała je po całym ciele, przyduszała je, a nawet rzucała nim. Niemowlę miało złamania rąk i nóg oraz rozległe obrażenia głowy.

Kobieta została skazana na 15 lat pozbawienia wolności, mężczyzna został uniewinniony od zarzucanego mu czynu

Prokuratura w listopadzie 2023 roku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Michalinie P. i Michałowi J. Śledczy chcieli, by kobieta odpowiadała za usiłowanie pozbawienia dziecka życia, a mężczyzna za zaniechanie opieki nad kilkumiesięcznym synem. Proces zaczął się w marcu tego roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Wyrok zapadł we wtorek 4 czerwca. Sąd uznał Michalinę P. za winną działania z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojego syna. Kobieta została skazana na 15 lat pozbawienia wolności, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym przez 10 lat i musi zapłacić na rzecz swego syna 100 tys. zł. Michał J. został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Wyrok nie jest prawomocny.

