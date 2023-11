Silny wiatr przewrócił drzewo na karetkę pogotowie. Są ranni

Youtuber z Azji odwiedził Olsztyn. To zdziwiło go najbardziej

Drzewo runęło na karetkę pogotowia ratunkowego

W nocy z piątku na sobotę (3.11.2023 - 4.11.2023), przetoczył się porywisty wiatr i opady deszczu. Skutki mieszkańcy odczuwają do tej pory. W sobotę rano na karetkę spadło drzewo, dwie osoby są ranne. Do zdarzenia doszło we wsi Pozezdrze Kolonia na Mazurach na drodze krajowej nr 63. Droga w tym miejscu jest zablokowana.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powiedział PAP, że od północy strażacy interweniowali w całym regionie w 21 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Zdarzenia to dotyczyły usuwania konarów blokujących przejazdy - nikt nie został ranny, nie zanotowano także strat w mieniu.

Według prognoz wydanych przez IMGW zarówno wiatr, jak i deszcz mają słabnąć do godzin południowych.

