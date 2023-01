Skatowali Tomka taboretem. Wyrok ws. brutalnej zbrodni w Dobrym Mieście

Dobre Miasto. Okładali Tomka taboretem, bo nie oddał 25 zł

Do tragedii doszło w nocy z 12 na 13 września 2021 r. w jednym z budynków wielorodzinnych w Dobrym Mieście pod Olsztynem. Według ustaleń prokuratora Łukasz B. i Sylwester S. feralnego dnia pili alkohol razem z pokrzywdzonym Tomaszem M.. W pewnym momencie pomiędzy nimi a pokrzywdzonym doszło do kłótni o pieniądze. W trakcie tej kłótni oskarżeni zaczęli kopać i uderzać pięściami Tomasza M., a także okładać go drewnianym taboretem po całym ciele, powodując liczne rozległe obrażenia wewnętrzne, a w konsekwencji śmierć pokrzywdzonego. W ocenie prokuratora, oskarżeni zadając uderzenia pokrzywdzonemu, przewidywali możliwość pozbawienia go życia i się na to godzili.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie w sierpniu 2022 r. przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi B. i Sylwestrowi S. oskarżonym o dokonanie zabójstwa. Proces Łukasza B. i Sylwestra S. rozpoczął się 23 listopada 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Obaj oskarżeni przyznali się jedynie do pobicia, ale nie do zabójstwa pokrzywdzonego.

Wyrok w tej sprawie zapadł 19 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Łukasza B. i Sylwestra S. za winnych zarzucanego im czynu (z tym ustaleniem, że działali oni z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego) i każdemu z nich wymierzył za to karę 25 lat pozbawienia wolności. - Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że oskarżeni z dużą siłą kopali pokrzywdzonego m.in. w tułów, powodując u niego poważne obrażenia, a następnie pozostawili go samemu sobie, bez żadnej pomocy. W ocenie sądu, oskarżeni tym samym musieli zdawać sobie sprawę, że takim działaniem doprowadzą do śmierci pokrzywdzonego - mówi Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary, sąd wziął pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, którego dopuścili się oskarżeni. Sąd wskazał także że oskarżeni byli w przeszłości karani. Zwrócono też uwagę na brutalność i długotrwałość ich działania oraz błahy powód zabicia Tomasza M. Według oskarżonych pokrzywdzony w trakcie picia alkoholu miał nie oddać im 25 zł reszty pochodzącej z zakupu wódki.

