Skatowali Tomka taboretem za 25 zł. Koszmar w Dobrym Mieście

Dobre Miasto. Tragiczny finał imprezy. Skatowali Tomka taboretem za 25 zł

Do tragedii doszło w nocy z 12 na 13 września 2021 r. w jednym z budynków wielorodzinnych w Dobrym Mieście pod Olsztynem. Według ustaleń prokuratora Łukasz B. i Sylwester S. feralnego dnia pili alkohol razem z pokrzywdzonym Tomaszem M.. W pewnym momencie pomiędzy nimi a pokrzywdzonym doszło do kłótni o pieniądze. Poszło o 25 zł reszty, których Tomasz M. miał nie oddać po zakupie wódki. W trakcie tej kłótni oskarżeni zaczęli kopać i uderzać pięściami Tomasza M., a także okładać go drewnianym taboretem po całym ciele, powodując liczne rozległe obrażenia wewnętrzne, a w konsekwencji śmierć pokrzywdzonego. W ocenie prokuratora, oskarżeni zadając uderzenia pokrzywdzonemu, przewidywali możliwość pozbawienia go życia i się na to godzili.

Kilkanaście miesięcy później rozpoczął się proces Łukasza B. i Sylwestra S. Już wcześniej byli karani. Przed olsztyńskim sądem obaj oskarżeni przyznali się jedynie do pobicia, ale nie do zabójstwa Tomasza M.Wyrok w tej sprawie zapadł 19 stycznia 2023 r. Sąd uznał Łukasza B. i Sylwestra S. za winnych zarzucanego im czynu i każdemu z nich wymierzył za to karę 25 lat pozbawienia wolności. - Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że oskarżeni z dużą siłą kopali pokrzywdzonego m.in. w tułów, powodując u niego poważne obrażenia, a następnie pozostawili go samemu sobie, bez żadnej pomocy - mówił po ogłoszeniu wyroku Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

