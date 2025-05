Śmiertelny wypadek pod Morągiem. BMW zmiażdżyło Opla!

Zamiast pracy w Polsce, handel ludźmi! Niepełnosprawnych zmuszali do żebractwa

Tragiczny wypadek w gminie Morąg. 58-latek nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek (27 maja) ok. godz. 16 na drodze W 528 w okolicach miejscowości Jurki w gminie Morąg. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 21-letni kierujący bmw jadąc z Morąga w kierunku Miłakowa, na wysokości miejscowości Jurki rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu opel corsa, którego kierujący rozpoczął manewr skrętu w lewo, w drogę szutrową - relacjonuje podkom. Anna Karczewska.

Obydwa pojazdy zderzyły się. Na miejscu zginął 58-letni kierowca Opla. Kierowca BMW był trzeźwy. 21-latek decyzją prokuratora został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Droga w miejscu wypadku zablokowana. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Według statystyk warmińsko-mazurskiej policji, w trwającym tygodniu w województwie doszło do pięciu wypadków, w których rannych zostało 7 osób. Mundurowi odnotowali też 128 kolizji drogowych i dwunastu nietrzeźwych kierowców.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

