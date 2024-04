Prognoza na weekend. Pogoda na Warmii i Mazurach [Sobota, 20.04.2024]

W sobotę (20 kwietnia) - jak prognozuje IMGW - już w nocy niż znad Danii "przemieści się nad centralną Polskę, tylko początkowo południowo-wschodnia część kraju będzie pod wpływem klina wyżowego". - Powietrze pochodzenia arktycznego przejściowo zostanie wyparte przez nieco cieplejsze polarne morskie. W nocy wahania ciśnienia, rano ciśnienie zacznie rosnąć - czytamy w komunikacie IMGW. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Sobota będzie dniem pochmurnym z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a na krańcach południowych mogą pojawić się burze. Podczas burz może spaść ok 10 mm wody. Termometry wskażą maksymalnie od 4°C na zachodzie do 10°C na wschodzie regionu. - Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy przechodzący na północno-wschodni i północny. W burzach porywy wiatru do 60 km/h - informuje IMGW.

Prognoza na weekend. Pogoda na Warmii i Mazurach [Niedziela, 21.04.2024]

W niedzielę (21 kwietnia) - według IMGW - "Polska będzie na skraju wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Skandynawią, tylko na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ niżu z rejonu Morza Czarnego". Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, nieco cieplejszym na południowym wschodzie, a ciśnienie wzrośnie. Na Warmii i Mazurach niedziela będzie dniem pochmurnym. Spadnie deszcz, zaś w nocy we wschodniej części regionu deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od 9°C na zachodzie do 13°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych.

