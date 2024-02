Szymany oferują lot na Bałkany. Nowy kierunek lotniska na lato

Lotnisko w Szymanach oferuje loty do Albanii. Tirana nowym kierunkiem na lato

Loty czarterowe do stolicy Albanii Tirany zostaną uruchomione w sezonie wakacyjnym z portu Olsztyn-Mazury. Tegoroczna siatka połączeń czarterowych warmińsko-mazurskiego portu zwiększa się do trzech destynacji, obejmując loty do tureckiej Antalyi i tunezyjskiej Enfidhy.

Jak poinformował rzecznik lotniska Dariusz Naworski, loty czarterowe do Tirany będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 r. To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora, dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu.

Port lotniczy Olsztyn-Mazury rozpoczął działalność w 2016 roku. Wcześniej było to lotnisko wojskowe. Port jest zlokalizowany w Szymanach koło Szczytna. W 2023 r. obsłużono w nim 5371 operacji lotniczych i odprawiono 142 tys. 587 pasażerów.

