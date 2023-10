wybory 2023

Tak wyglądają wybory w Olsztynie. Mieszkańcy poszli oddać swoje głosy [ZDJĘCIA]

W Polsce trwają wybory parlamentarne 2023. Mieszkańcy Olsztyna od rana udają się do lokali wyborczych, by oddać głosy na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. W tym roku w dniu jednocześnie przeprowadzane jest również referendum krajowe. Jak wyglądają wybory parlamentarne w Olsztynie? Zobaczcie zdjęcia.