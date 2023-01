Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody IMGW na weekend 21-22 stycznia

W sobotę (21 stycznia) - jak informuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu przemieszczającego się znad Rumunii nad południową część kraju". - Na wschodzie i w centrum zaznaczy się strefa związanego z niżem układu frontów atmosferycznych - czytamy w prognozie. Zachodnia część Polski pozostanie w chłodnym powietrzu polarnym morskim, zaś nad wschodnią część Polski napłynie cieplejsza masa powietrza. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Sobota (21 stycznia) będzie pochmurnym dniem. W zależności od powiatu padać będzie mokry śnieg, ale także deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący. Uwaga, kierowcy! Marznący deszcz spowoduje gołoledź i utrudni warunki na drogach. W regionie spadnie od 3 do 10 cm śniegu. Termometry pokażą od 0°C do 2°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, a na krańcach zachodnich do około 70 km/h, północno-wschodni i północny - prognozuje IMGW. W niedzielę (22 stycznia) - według synoptyków IMGW - "Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, w chłodnym powietrzu polarnym morskim". Na Warmii i Mazurach będzie to kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Tam, gdzie padać nie będzie, możliwe są mgły, które ograniczą widzialność do 500 m. Temperatura nieznacznie powyżej zera.

Źródło: IMGW

Najbliższy weekend przyniesie iście zimową aurę. W całej Polsce występować będą okresami intensywne opady śniegu, zrobi się zdecydowanie chłodniej niż było w ciągu tygodnia. Nieco spokojniejsza pogoda w niedzielę➡️https://t.co/aq5S5bcCYe pic.twitter.com/4pW7BbMi2x— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2023

