IMGW informuje, że "od zachodu nad Polskę nasunie się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym". - Znajdziemy się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku na południowy wschód, w głąb kraju - czytamy w prognozie. Z zachodu i północnego zachodu będzie napływało wilgotne i coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać.

Warmia i Mazury. Prognoza pogody IMGW [Sobota, 4 lutego]

W sobotę (4 lutego) - jak przewiduje IMGW - "Polska będzie początkowo w zasięgu niżu odsuwającego się znad Podkarpacia nad Ukrainę". - Od zachodu rozbuduje się stopniowo klin wyżu z centrum nad Półwyspem Bretońskim - informuje IMGW. Z północy będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie szybko wzrośnie. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Uczniowie mają przed sobą ostatnie godziny ferii zimowych. Jeśli w sobotę dzieci będą w trasie to prowadzący auta rodzice, muszą uważać na drogach. Może być ślisko. Poza tym sporo chmur i miejscami słabe opady śniegu. Wiatr słaby, tylko okresami porywisty. Termometry pokażą od –3°C na wschodzie regionu do 1°C na zachodzie.

Warmia i Mazury. Prognoza pogody IMGW [Niedziela, 5 lutego]

W niedzielę (5 lutego) - według IMGW - "Polska będzie w podwyższonym ciśnieniu, tylko krańce zachodnie znajdą się pod wpływem niżu znad Niemiec, w strefie frontu atmosferycznego". Z północy nadal będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie na zachodzie zaznaczy się powietrze polarne morskie. Dalszy wzrost ciśnienia. Na Warmii i Mazurach pogoda w niedzielę będzie podobna do tego, co działo się w sobotę. Przelotny śnieg, słaby wiatr, momentami porywisty i lekki mróz. Termometry pokażą od –4°C do –1°C.

Źródło: IMGW

