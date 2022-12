Tragedia w Suszu. 19-latek rozbił się na drzewie, nie miał prawa jazdy

Śmiertelny wypadek w Suszu. 19-latek uderzył w drzewo. Nie miał prawa jazdy

We wtorek (27 grudnia) nad ranem młody mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło na lokalnej drodze koło Susza (woj. warmińsko-mazurskie). Jak informuje policja, auto kierowane przez 19-latka uderzyło w przydrożne drzewo. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy. Kierowca osobowego bmw - według wstępnych ustaleń policjantów - nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo po lewej stronie jezdni. Do zdarzenia doszło na drodze Susz - Bałoszyce Małe. - Mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Jechał sam. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów - przekazała PAP st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Ofiara wypadku to 19-letni mieszkaniec gminy Susz. Auto wskutek uderzenia w drzewo zostało kompletnie rozbite. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

