Trwa spór o "szubienice". Gliński: "Prezydent Olsztyna unika odpowiedzialności"

Według Glińskiego władze Olsztyna pozostają bezczynne w sprawie usunięcia pomnika, który potocznie zwany jest "szubienicami". - Pamiątki komunizmu zgodnie z polskim prawem powinny zniknąć z miejsca publicznego. Ustawa co do tego jest zupełnie jasna. Decyzje odpowiednich urzędów też były jednoznaczne i jasne - powiedział wicepremier.

Gliński: "Prezydent Olsztyna unika odpowiedzialności i kluczy, szuka kruczków prawnych"

Gliński zaznaczył, że komunizm jest największym złem w dziejach ludzkości, pochłonął on ponad 100 milionów ofiar a "pamiątki" po tym systemie powinny raz na zawsze zniknąć z przestrzeni publicznej. - To jest rzecz niezrozumiała, że właściciel tego pomnika, prezydent Olsztyna wciąż unika odpowiedzialności i kluczy, szuka bardzo dziwnych, różnych prawnych kruczków, żeby nie zrealizować czegoś, co jest jego obowiązkiem - powiedział minister kultury.

Prezydent Olsztyna "nie chciał współpracować" ws. kontrowersyjnego pomnika

Gliński zaznaczył, że proponował prezydentowi Grzymowiczowi różne rozwiązania, w tym również pokrycie kosztów usunięcia pomnika i jego transportu ze środków publicznych. - Wykazywałem bardzo dużo dobrej woli - dodał. - Pan prezydent nie chciał współpracować, wyraźnie uważa, że to co zostaje tutaj często nazywane +kacapią+ ma trwać w Olsztynie i w Polsce. My się na to nie zgadzamy i to trwać w Polsce nie będzie. Prawo będzie egzekwowane i wykonane - podkreślił.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że oczekuje w tej kwestii "jasnych decyzji" od prezydenta Olsztyna. - Ta pozostałość komunizmu zostanie przekazana tam gdzie jest jej miejsce, czyli do lamusa historii, a konkretnie do jednego z muzeów, które zgodziły się przyjąć ten pomnik. Istnieją w Polsce co najmniej dwa muzea, które gromadzą pamiątki po komunizmie - powiedział.

Władze Olsztyna nie chcą się zgodzić na usunięcie pomnika, ponieważ jego twórcą był wybitny polski rzeźbiarz, więzień hitlerowskich obozów Xawery Dunikowski. W ocenie władz miasta, wokół pomnika powinno powstać muzeum przestrzegające przez totalitaryzmami.

