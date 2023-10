Zaatakował byłą partnerkę w jej miejscu pracy. Zadał trzy ciosy nożem

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 29 marca 2023 r. w jednym z zakładów produkcji trumien na terenie gminy Dywity. - Według ustaleń oskarżyciela publicznego, Vladimir S. oraz pokrzywdzona kobieta pracowali razem i od pewnego czasu byli parą - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Vladimir S. jest Gruzinem, do Polski przyjechał trzy lata temu, ale z sądem komunikował się przy pomocy tłumacza. Oskarżony poznał tutaj kobietę, z którą - jak mówił przed sądem - żył przez dwa lata. Kobieta postanowiła jednak zakończyć związek, co spotkało się z niezadowoleniem oskarżonego. Vladimir S. miał nadużywać alkoholu i być agresywny wobec partnerki. 29 marca 2023 r. około godz. 20 Vladimir S. przyszedł do zakładu pracy i zaatakował pokrzywdzoną nożem. Przedmiot wziął z zakładowej stołówki. Mężczyzna zadał kobiecie trzy ciosy nożem – dwa w udo oraz jeden w okolice jamy brzusznej. Zdaniem prokuratora, Vladimir S. tym samym usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonej. zamierzonego celu nie osiągnął tylko z uwagi na obronną postawę kobiety oraz interwencję innych pracowników zakładu, którzy odciągnęli go od pokrzywdzonej i obezwładnili, a także udzielili pomocy zranionej kobiecie.

Vladimir S. winny usiłowania zabójstwa. 8 lat więzienia dla Gruzina

Proces Vladimira S. rozpoczął się 5 września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie kwestionował swojego udziału w tym zdarzeniu, jednakże w złożonych przed sądem wyjaśnieniach zapewniał, że chciał tylko postraszyć pokrzywdzoną nożem i nigdy nie chciał zrobić jej krzywdy. Wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek (24 października). Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Vladimira S. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go za to na karę 8 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 100 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią przez okres 10 lat od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto, sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że Vladimir S. w toku procesu zapewniał, że nie miał zamiaru zabić pokrzywdzonej i żadnej krzywdy nie mógłby nigdy jej wyrządzić. W ocenie sądu, takim jego twierdzeniom nie można było dać wiary. Vladimir S. miał wcześniej grozić pokrzywdzonej, że ją zabije. Sąd podkreślił, że oskarżony zadał tej kobiecie trzy ciosy nożem skierowane w okolice brzucha i lewego uda. Zdaniem sądu, nie było to żadne straszenie pokrzywdzonej. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. W poniższej galerii zdjęcia z procesu Vladimira S.