Vladimir S. przyszedł z nożem do pracy byłej partnerki. Zadał trzy ciosy nożem

We wtorek (5 września) przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces Vladimira S. Mężczyzna oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa kobiety w jednej z miejscowości pod Olsztynem. Vladimir S. jest Gruzinem, do Polski przyjechał trzy lata temu, ale z sądem komunikował się przy pomocy tłumacza. Oskarżony poznał tutaj kobietę, z którą - jak mówił przed sądem - żył przez dwa lata. Niestety dla Gruzina, kobieta zakończyła związek. Vladimir S. zdecydowanie nie poradził sobie z rozstaniem.Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść 29 marca 2023 r. w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Dywity (woj. warmińsko-mazurskie). 45-letni Gruzin zaatakował pokrzywdzoną nożem, który wziął z zakładowej stołówki. Nóż był wielki, miał 30 cm. Oskarżony zadał trzy ciosy: dwa w udo oraz jeden w okolice jamy brzusznej. Według prokuratora, Vladimir S. usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonej. Kto wie, czy nie doszłoby do tragedii, gdyby kobiecie nie pomogli inni pracownicy zakładu, którzy odciągnęli ją od Vladimira S. Napastnik został obezwładniony, a kobiecie udzielono pomocy.

Vladimir S. w pierwszym dniu procesu przed Sądem Okręgowym w Olsztynie nie kwestionował swojego udziału w tym zdarzeniu, jednak zapewniał, że chciał tylko postraszyć pokrzywdzoną nożem i nigdy nie chciał zrobić jej krzywdy. Olsztyński sąd przesłuchał też świadków, m.in. pokrzywdzoną kobietę. Proces Vladimira S. będzie kontynuowany 24 października 2023 r. Sąd planuje m.in. przesłuchanie kolejnych świadków. Zdjęcia z rozpoczęcia procesu w poniższej galerii