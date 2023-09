W nocy z wtorku na środę (12/13 września 2023 r.) strażnicy graniczni zatrzymali busa na litewskich tablicach rejestracyjnych. Samochód prowadził 41-letni Białorusin, który najprawdopodobniej wjechał do Polski z Litwy. W samochodzie przewoził on 8 mężczyzn bez dokumentów. Dotarli oni do naszego kraju z Afganistanu. Kurier trafił do celi, a nielegalni imigranci do specjalnego ośrodka straży granicznej w Sejnach. Białorusinowi grozi 12 lat więzienia.

Białorusin zatrzymany za przewożenie Afgańczyków [WIDEO]

Strażnicy ujawniają, że Białorusin poruszał się volkswagenem. O losie kuriera zdecyduje sąd. Film z nocnej akcji został zamieszczony w serwisie YouTube. Pod tekstem znajdziecie również kilka zdjęć, przekazanych przez służby.

To nie jedyna tego typu akcja pograniczników z ostatnich dni. 13 września, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG w ramach wsparcia Podlaskiego OSG, w powiecie suwalskim zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. Ukrainiec przewoził migrantów. W aucie znajdowało się 4 Syryjczyków. Podróżni przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

- Przewoźnikiem i cudzoziemcami zajęli się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak. Komendant PSG w Rutce Tartak wydał decyzję zobowiązującą kuriera do powrotu do swojego kraju i zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na okres 10 lat - informuje mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa pograniczników.