W długi weekend Karol Nawrocki odwiedzi nasz region. Więcej głosów miał tutaj Rafał Trzaskowski

Karol Nawrocki w Kętrzynie. Program wizyty

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, w sobotę (8 listopada) Karol Nawrocki pojawi się w Kętrzynie. O godz. 11:40 prezydent złoży wieniec przy Pomniku w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956. Z kolei o godz. 12:30 planowane jest spotkanie prezydenta z uczestnikami zawodów Kętrzyńskie Biegi Trójka Niepodległości. Nie zabraknie też wystąpienia Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki odwiedził niedawno Słowację

Przypomnijmy, że niedawno Karol Nawrocki odwiedził Słowację. Prezydent wrócił z tej wizyty w środę (5 listopada) wieczorem. Na Słowacji Nawrocki spotkał się m.in. ze słowackim prezydentem Peterem Pellegrinim oraz premierem Robertem Ficą.

W Kętrzynie więcej głosów miał Rafał Trzaskowski

W Kętrzynie, dokąd ma przyjechać Karol Nawrocki, w ostatnich wyborach prezydenckich więcej głosów zdobył jego konkurent. Na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze głosowało 6955 osób (57,79 proc.). Karol Nawrocki zdobył 5080 głosów (42,21 proc.). Trzaskowski zdobył też więcej głosów w całym woj. warmińsko-mazurskim (51,71 – 48,29 proc. na korzyść prezydenta Warszawy).

