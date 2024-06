Straszna śmierć dziewczynki

W tym miejscu psy rozszarpały 7-letnią Natalkę. "Jeśli on cię nie zagryzie, to ja cię zastrzelę"

sch | Tomasz Nowociński 10:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wsi Bark na Warmii 7-letnią Natalkę zagryzły psy. Sprawę strasznej śmierci dziewczynki bada olsztyńska prokuratura. O ironio, nazwa wsi w języku angielskim oznacza słowo "szczekać". Psów jest tutaj mnóstwo. Tabliczki na posesjach przestrzegają przed obecnością czworonogów. - Jeśli on cię nie zagryzie, to ja cię zastrzelę - widnieje napis przed bramą sołtysa.