Jelonek utknął w śmiertelnej pułapce. Bezbronne zwierzę wyło o pomoc

Młody jelonek miał duże szczęście, że znalazł pomoc u strażaków. Zwierzę upodobało sobie tereny u podnóża Dylewskiej Góry, znanego wzniesienia w północno-wschodniej Polsce. Jelonek przeskoczył rów melioracyjny i wpadł do niezabezpieczonej studzienki. Zwierzak utknął tam na wiele godzin i wył o pomoc. Na szczęście mieszkańcy Wierzbicy (woj. warmińsko-mazurskie) usłyszeli wołanie i wezwali na pomoc strażaków z OSP w Marwałdzie. Ochotnicy wyciągnęli biedaka ze śmiertelnej pułapki na wewnątrz, napoili i wypuścili na wolność. Miejmy nadzieję, że osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie studni melioracyjnych bardziej przyłoży się do swojej pracy i dopilnuje, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń.

