W tym mieście poczujesz się jak w Wenecji. Włoski klimat na północy Polski

"Mała Wenecja" w Olsztynie - włoski klimat na wyciągnięcie ręki

Województwo warmińsko-mazurskie słynie z malowniczych krajobrazów i licznych jezior, które przyciągają turystów z całej Polski i zagranicy. Jednak nie każdy wie, że w samym sercu Olsztyna kryje się miejsce, które wygląda jak "Mała Wenecja". Mowa o znajdującym się na Starym Mieście Moście Św. Jana Nepomucena.

To niepozorne miejsce, które codziennie mijają setki mieszkańców, skrywa w sobie niezwykły urok. Znajduje się na olsztyńskiej starówce z malowniczymi kamienicami. Przez serce Olsztyna płynie Łyna, rzeka, która ciągnie się aż do Rosji. Widok z okolic "mostu Jana" przywodzi na myśl romantyczne krajobrazy Wenecji, a liczne restauracje z ogródkami położonymi tuż nad brzegiem rzeki dodają temu miejscu jeszcze więcej uroku.

Most św. Jana w Olsztynie. Najstarszy most w mieście, kiedyś jeździły tu tramwaje

Jeśli już jesteśmy na Moście św. Jana Nepomucena, to jest on najstarszym mostem w Olsztynie. Ma 25 metrów długości. Powstał na miejscu Dolnej Bramy, która zawaliła się w 1806 r. Dawniej stała tu również kapliczka z czerwonej cegły. Potem kapliczkę zastąpiła rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Wykonał ją Wilhelm Jansen z Kolonii. Po 1907 r. przez most jeździły tramwaje linii numer 1. Do czasu likwidacji tramwajów, czyli do listopada 1965 roku, był tam przystanek. Dziś Most Św. Jana jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Olsztynie, które warto zobaczyć podczas wizyty w stolicy Warmii i Mazur.

Co warto zwiedzić w Olsztynie?

Niedaleko słynnego olsztyńskiego mostu znajdują się inne skarby tutejszej starówki. Warto zobaczyć m.in. Zamek Kapituły Warmińskiej, Katedrę św. Jakuba, Stare Miasto z Ratuszem oraz liczne parki i jeziora, które otaczają miasto.

Olsztyn to również doskonałe miejsce na aktywny wypoczynek. Można tu uprawiać sporty wodne, jeździć na rowerze, spacerować po lasach i parkach, a także korzystać z licznych atrakcji turystycznych, które oferuje miasto i jego okolice.

Źródło: olsztyn.eska.pl / Wikipedia

