"Szubienice" wciąż stoją. Prezydent chce to zmienić

Waży się przyszłość pomnika, nazywanego potocznie "szubienicami". - Za nami drugie spotkanie roboczego zespołu, który zajmuje się przyszłością pomnika autorstwa Xawerego Dunikowskiego - informuje Urząd Miasta Olsztyna. Uczestnicy rozpoczęli dyskusję nad wizją przedstawioną przez prezydenta Roberta Szewczyka. Wybrany rok temu na urząd Szewczyk chce usunięcia kontrowersyjnego pomnika. - Chcę, aby pomnik w obecnym kształcie przestał istnieć - zapowiada Robert Szewczyk.

Celem fizycznej rozbiórki jest zniesienie jego przesłania ideologicznego. Przesłanie to rozumiane jako wyraz wdzięczności, szacunku i gloryfikacji radzieckiej Armii Czerwonej i totalitaryzmu sowieckiego. Ta cała przestrzeń zostanie od nowa zagospodarowana przy zastosowaniu środków artystycznych, architektonicznych i urbanistycznych.

- wyjaśnia prezydent Olsztyna.

Co powstanie w miejscu kontrowersyjnego pomnika?

Olsztyński magistrat tłumaczy, że "w ten sposób zostanie nadane nowe przesłanie i funkcje placu Dunikowskiego". Przestrzeń ma być miejscem spotkań, wypoczynku, rekreacji lub jako scena dla małych form artystycznych. Niewykluczone jest wykorzystanie w aranżacji fragmentów rzeźb z pomnika oraz płyt z mauzoleum Hindenburga. - W ten sposób upamiętnimy ofiary reżimów totalitarnych oraz skomplikowanej historii miasta oraz tego konkretnego miejsca w przestrzeni placu - dodaje Robert Szewczyk.

Parking zniknie z placu Dunikowskiego?

Zmianę odczuć mogą kierowcy w Olsztynie. Władze miasta chcą usunąć parking z placu Dunikowskiego. - Znaczna część miejsc zostanie odtworzona w odnowionej, pobliskiej przestrzeni u zbiegu ulic 22 Stycznia i Pieniężnego - zapowiadają urzędnicy.

Osoby zasiadające w zespole ws. przyszłości "szubienic" zajmą się propozycją prezydenta Szewczyka. Jak wyjaśnia olsztyński magistrat, "celem jego prac jest przygotowanie założeń do ogólnopolskiego konkursu architektonicznego".

Karol Nawrocki o pomniku w Olsztynie. "Wstyd dla miasta"

Dyskusje o usunięciu "szubienic" z Olsztyna trwają od lat. Nasiliły się one w 2022 r., po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, a do stolicy Warmii i Mazur przyjechały tysiące ukraińskich uchodźców. Sprawę komentował ówczesny szef IPN Karol Nawrocki, obecnie prezydent elekt. - Ten pomnik symbolizuje cierpienie mieszkańców Olsztyna i całej Polski po roku 1945. Wstydem dla miasta Olsztyna jest to, że ten pomnik znajduje się w tym mieście - mówił Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Olsztynie w 2022 r.

"Szubienice" w Olsztynie. Historia kontrowersyjnego pomnika

Odsłonięty w 1954 r. Pomnik Wdzięczności dla Armii Czerwonej stoi w centrum Olsztyna. Na początku lat 90. jego oficjalną nazwę zmieniono na Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, a obiekt - autorstwa Xawerego Dunikowskiego - wpisano do rejestru zabytków. Składa się z dwóch szarych charakterystycznych pylonów, mających symbolizować niezamknięty łuk triumfalny.

