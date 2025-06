Hala Urania bez sponsora tytularnego! Miasto mówi „pas” i rusza z nowym postępowaniem

Wpadł do wody i już nie wypłynął

Nowa hala Urania w Olsztynie funkcjonuje od grudnia 2023 r. Obiekt doczekał się długo wyczekiwanego remontu. Hala oferuje Arenę Główną, Małą Arenę, lodowisko/rolkowisko, ściankę wspinaczkową, sale sportowe oraz przestrzeń biurowo-konferencyjną. – Szukamy partnera, który dzieli nasze wartości oraz wizję nowoczesnego i przyjaznego obiektu, integrującego lokalną społeczność. Sponsoring tytularny to nie tylko doskonała forma promocji, ale przede wszystkim wyjątkowa szansa, by aktywnie wpłynąć na rozwój hali, czyniąc ją jeszcze bardziej rozpoznawalnym miejscem na mapie Polski – mówił Zbigniew Trzoska, prezes zarządu spółki Hala Olsztyn.

Chętni mieli czas do 24 kwietnia 2025 r., aby złożyć zgłoszenia do sekretariatu spółki Hala Olsztyn. Zainteresowane były dwie lokalne firmy. Jedna z nich wycofała się już na etapie negocjacji. Druga oferta – jak informują w olsztyńskim ratuszu – była interesująca, ale nie spełniła oczekiwań władz miasta w zakresie praw tytularnych.

Hala Urania w Olsztynie bez sponsora tytularnego. Miasto ponawia poszukiwania partnera

W Olsztynie powiedzieli więc „pas” i zdecydowano o zakończeniu pierwszego postępowania konkursowego ws. wybory sponsora tytularnego hali Urania. Rozstrzygnięcia nie ma, ale miasto – jak to w sporcie bywa - nie składa broni i próbuje szczęścia dalej.

- Dlatego teraz ruszamy z nowym postępowaniem, które otwieramy na szerszy rynek – zarówno lokalny, jak i ogólnopolski – czytamy w komunikacie olsztyńskiego magistratu. Miasto chce dać szansę większej liczbie form i „zaprosić do współpracy tych, którzy widzą potencjał w takiej formie obecności w przestrzeni miasta”.

- Naszym celem jest długofalowa relacja – wartościowa dla obu stron. Wierzymy, że znajdziemy sponsora, który będzie nie tylko wsparciem finansowym, ale też prawdziwym partnerem i ambasadorem tego miejsca – informują urzędnicy.

Zwycięzca konkursu mógł zyskać prawo do umieszczenia swojej marki w oficjalnej nazwie hali. Jego logo i materiały promocyjne będą eksponowane na fasadzie i wewnątrz obiektu. Dodatkowo, sponsor będzie mógł promować się podczas wydarzeń, które co miesiąc przyciągają do Uranii ponad 30 tysięcy osób.

Źródło: olsztyn.eu