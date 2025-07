Wakacje 2025. Mazury droższe niż Kreta czy Sycylia?! Sprawdź ceny noclegów zanim ruszysz na urlop!

Gdzie pojechać na wakacje? Kreta i Sycylia tańsze niż mazurskie kurorty?

Wakacje już trwają, ale wielu z nas jest jeszcze przed urlopem. Ci, którzy lubią mieć wszystko zaplanowane, z pewnością już od dawna wiedzą, kiedy i dokąd pojadą oraz ile będzie to ich kosztować. Niezdecydowani jeszcze się wahają - Polska czy zagranica? Miasto czy łono natury? Góry czy morze? My przyglądamy się analizie rankomat.pl dotyczącej noclegów w popularnych miejscach w kraju i zagranicą. Wnioski są zastanawiające. Bardziej niż na Mazury opłaca się wybrać... Włochy lub Grecję.

Ile kosztuje siedem noclegów w ośmiu popularnych, wakacyjnych kurortach w Polsce? Sprawdzili to eksperci z rankomat.pl. Ceny noclegów pochodzą ze strony booking.com i są najtańszą dostępną opcją siedmiu noclegów ze śniadaniem w terminie 7-14 lipca 2025 r. dla pary oraz rodziny 2+2. Hotel w standardzie trzygwiazdkowym. Wszystkie obiekty z oceną minimum 7/10 w odległości maksymalnie 4 km od centrum w Polsce oraz bezpośrednio przy plaży za granicą.

Zaskakujące ceny noclegów na Mazurach. Kwoty nie dla każdego

Eksperci z rankomat.pl zwrócili też uwagę na dwa popularne mazurskie kurorty, czyli Mikołajki i Mrągowo. Okazuje się, że w hotelach Mikołajkach cena noclegu dla pary to koszt 3032 zł, a dla rodziny 2+2 – 4691 zł. W hotelach w Mrągowie jest znacznie drożej – 3202 zł za nocleg dla pary i aż 7365 zł dla rodziny 2+2.

Dla porównania weźmy inne popularne polskie kurorty. Udajemy się nad morze, do Międzyzdrojów. Koszt noclegu w hotelu dla pary to koszt 2640 zł, a dla rodziny 2 + 2 – 4965 zł. Sprawdzamy, co w stolicy polskich Tatr. Zakopiańskie hotele oferują 2064 zł za nocleg dla pary i 3768 zł dla rodziny 2+2.

Tańszą opcją są oczywiście kwatery prywatne. W Mikołajkach nocleg dla pary to koszt prawie 2,5 tys. zł, zaś rodzina 2+2 powinna wydać 3135 zł. Mrągowie para zapłaci za 7 noclegów 1940 zł, zaś rodzina 2+2 musi liczyć się z wydatkiem sięgającym 4 tysięcy złotych.

Sprawdzamy kurorty nadmorskie i górskie. Międzyzdroje oferują 2410 zł za nocleg dla pary i 4157 zł dla rodziny 2+2. Zakopane oferuje dość niskie ceny, w porównaniu do wcześniej wymienionych miejscowości. 1158 zł za 7 noclegów dla pary i niespełna 2 tysiące złotych dla rodziny 2+2.

Mazury czy Kreta? Jednoznaczne dane

A co mają do zaoferowania uwielbiane przez Polaków miejsca za granicą? Sprawdzamy Sycylię i Kretę. Włoskie hotele na tej urokliwej wyspie oferują ceny średnio 2318 zł dla pary i 3781 zł dla rodziny 2+2. Hotele na Krecie to koszt 1956 zł za 7 noclegów dla pary i 3721 zł dla rodziny 2+2.

Co z kwaterami prywatnymi? Para na Sycylii za 7 noclegów musi zapłacić 1880 zł, zaś rodzina 2+2 3181 zł. Na Krecie para musi się liczyć z kosztem rzędu 1865 zł za 7 noclegów. Dla rodziny 2+2 będzie to koszt 3425 zł.

Ekspertka rankomat.pl ds. ubezpieczeń turystycznych ma jedną wskazówkę dla przyszłych wczasowiczów. - Niezależnie od kierunku zawsze można szukać oszczędności na wakacjach. Najważniejszy jest termin rezerwacji – jeśli później zabukujemy nocleg, to cena najpewniej będzie wyższa. Mniej zapłacimy za obiekty o niższym standardzie, warto jednak zawsze czytać o nich opinię, aby nie dać się oszukać. Powinniśmy również analizować zdjęcia – łatwo zmanipulować je tak, aby pokoje wyglądały na lepsze – przestrzega Magdalena Kajzer.

