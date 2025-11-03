Warmiński Jarmark Świąteczny. Specjalna strefa na Starym Mieście w Olsztynie. „Stawiamy na maksymalną lokalność”

Olsztyn przygotowuje się do kolejnej edycji Warmińskiego Jarmarku Świątecznego, który odbędzie się w dniach 11-14 grudnia 2025 roku.

Władze miasta stawiają na lokalność, zapraszając twórców i rzemieślników z Warmii i Mazur do prezentacji autentycznego rękodzieła.

Na jarmarku pojawi się specjalna strefa promująca kulturę regionu, z 18 straganami dla lokalnych twórców.

W dniach 11-14 grudnia 2025 r. na Starym Mieście w Olsztynie odbędzie się kolejna edycja Warmińskiego Jarmarku Świątecznego. To idealna okazja, aby poczuć klimat zbliżającego się Bożego Narodzenia. Władze Olsztyna zapowiadają zmiany w tegorocznej imprezie. - W tym roku stawiamy na maksymalną lokalność, dlatego otwieramy nabór dla twórców, rzemieślników i artystów z Warmii i Mazur, którzy chcą zaprezentować swoje wyjątkowe prace na olsztyńskim Starym Mieście – czytamy we wpisie władz Olsztyna w mediach społecznościowych.

Urzędnicy chcą, aby na olsztyńskim jarmarku „królowały autentyczność, rękodzieło i regionalny charakter, a nie tylko masowo produkowane <świąteczne pamiątki z Chin>”. Podczas Warmińskiego Jarmarku Świątecznego ma pojawić się „specjalna strefa promująca kulturę Warmii i Mazur, a na niej aż 18 wyjątkowych straganów, które trafią tylko do tych, którzy tworzą z serca i z tradycji”.

Organizatorzy poszukują: artystów ludowych i profesjonalnych, rzemieślników i rękodzielników, a także kół gospodyń, muzeów i uniwersytetów ludowych oraz autorów książek o Warmii i Mazurach.

Chętni mają czas na zgłoszenia do 13 listopada 2025 r. Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta i w regulaminie naboru. Organizatorzy zwracają uwagę, że Warmiński Jarmark Świąteczny „to święto lokalności, twórczości i dumy z regionu”. - Czas wrócić do korzeni, do jakości, do ludzi, którzy naprawdę tworzą klimat Warmii. Niech tegoroczny jarmark pachnie świętami i prawdziwą, lokalną tradycją! – czytamy.

