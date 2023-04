Przymrozki w warmińsko-mazurskim. IMGW wydało ostrzeżenie

Kto liczył na uderzenie ciepła wraz z końcem marca, ten będzie rozczarowany. Prognozy pogody przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mówią o spadku temperatury i przymrozkach na Warmii i Mazurach. Co gorsza, nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce ma pojawić się mróz. IMGW wydało nawet żółte alerty meteo pierwszego stopnia przed przymrozkami. Ostrzeżenie dotyczy całego woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C - czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo przymrozków oceniane jest na 80 proc. Przymrozki mają pojawiać się w nocy i poranku do czwartku (6 kwietnia). A co z pogodą w Wielkanoc? Szczegóły w artykule Taka będzie pogoda na Wielkanoc. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️ ➡️PRZYMROZKI 👨‍🌾W całym kraju przez najbliższe kilka dni prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Lokalnie przy gruncie spadki do -8°C, -10°C.➡️Szczegóły: https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/YoQohtcoBj— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 3, 2023

