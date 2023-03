Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody IMGW na weekend 18-19 marca

W najbliższy weekend - według IMGW - "Polska początkowo będzie w zasięgu wyżów znad zachodniej Rosji i Ukrainy, potem przejściowo znajdzie się pod wpływem niżu i ciepłego frontu atmosferycznego, by w niedzielę znaleźć się w słabo gradientowym obszarze obniżonego ciśnienia". - Z południowego zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie i w niedzielę już w całym kraju maksymalna temperatura powietrza przekroczy 10°C - czytamy w prognozie IMGW.

W sobotę (18 marca) krańce wschodnie naszego kraju pozostaną pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Pozostała część Polski będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad Norwegię. - Na północy zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie - informuje IMGW. Co z pogodą na Warmii i Mazurach? Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Termometry pokażą od 7°C do 9°C. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Zalewu Wiślanego porywy do 55 km/h. W niedzielę (19 marca) pogoda w Polsce i na Warmii i Mazurach podobna do tej z soboty. Wiatr osłabnie i zrobi się cieplej, nawet do 12°C.

