W poniedziałek (16 stycznia) w 9. Olsztyńskim Batalionie Dowodzenia w Olsztynie odbędzie się wcielenie ochotników pierwszego turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 2023 roku. Ochotnicy - kobiety i mężczyźni pochodzą z regionu (m.in. z Olsztyna, Ostródy i Lidzbarka Warmińskiego), ale także spoza Warmii i Mazur (m.in. z Łomży, Ostrołęki czy Warszawy). Na przełomie stycznia i lutego, szkolić będą cztery jednostki wojskowe - 11. Pułk Artylerii w Węgorzewie, 16. Pułk Logistyczny w Elblągu, 20. Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach oraz 9. Batalion Dowodzenia w Olsztynie. Informację przekazała PAP mjr Aleksandra Karpińska szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

We wszystkich jednostkach wojskowych szkolenie odbywa się na podstawie jednolitego programu. Ochotnicy poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczą się podstaw posługiwania się bronią. Szkolenie zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Po szkoleniu podstawowym żołnierze mogą kontynuować trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym i docelowo zostać żołnierzem zawodowym. Pozostali mogą wybrać terytorialną służbę wojskową lub Aktywną Rezerwę. Osoby, które nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesione do rezerwy pasywnej. W 2023 roku zaplanowano 8 turnusów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

