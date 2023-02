i Autor: 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Warmińsko-mazurskie. Rośnie liczba terytorialsów. Rekordowa przysięga

Ponad 260 ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej z Warmii i Mazur zakończyło szkolenie podstawowe w 4. Warmińsko- Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i w sobotę złożyło przysięgę. Liczba terytorialsów na Warmii i Mazurach wzrosła do ponad 3 tys. 300. To rekordowa przysięga w historii brygady.