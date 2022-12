7,5 miliona do rozdania w budżecie obywatelskim. Wnioski można składać do końca lutego

Prognoza IMGW. Deszczowe i ciepłe święta na Warmii i Mazurach

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) "zimowa aura w odwrocie". Eksperci mówią nawet o powrocie "jesiennej pogody". - Prognozowane są roztopy, pokrywa śnieżna utrzyma się jedynie w górach - czytamy w komunikacie IMGW. Zmiany w pogodzie odczujemy już we wtorek (20 grudnia). Jak prognozuje IMGW, "we wschodniej połowie Polski początkowo opady marznące powodujące gołoledź". W ciągu dnia nie będzie już mrozu. Termometry pokażą od 1°C na wschodzie i południu do 6°C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem.

Co z pogodą na święta na Warmii i Mazurach? Wigilia i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia będą w naszym regionie - tak jak w całej Polsce - bardzo ciepłe. Ci, którzy liczyli na białe święta, będą rozczarowani. Na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać nawet 11 °C. Na Warmii i Mazurach chłodniej, ale również "na plusie", około 3°C . Śnieg i mróz nie będą już uprzykrzać nam życia, jednak na nasze samopoczucie negatywnie mogą wpłynąć niekorzystne warunki biometeorologiczne. Czeka nas znaczny spadek ciśnienia. Wigilia i Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach będzie najprawdopodobniej czasem pochmurnym.

Źródło: IMGW