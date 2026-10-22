Pogoda w Olsztynie: 23-25 października

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższy weekend doświadczą dość zróżnicowanej aury. Prognozy na okres od 23 do 25 października wskazują, że choć początek weekendu będzie stabilny, to jego zakończenie przyniesie wyraźne załamanie pogody. Kluczowa okaże się niedziela, która będzie deszczowa, wietrzna i chłodniejsza od poprzednich dni.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek w Olsztynie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 12 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 6°C. Tego dnia mogą pojawić się również niewielkie opady deszczu, których suma nie powinna przekroczyć 1,5 mm. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota da chwilę wytchnienia

Z kolei sobota zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu, mimo że niebo wciąż pozostanie w dużej mierze zachmurzone. To będzie też najcieplejszy dzień – temperatura maksymalna sięgnie około 12 stopni, a minimalna utrzyma się na poziomie 7°C. Co najważniejsze, prognozy na sobotę nie przewidują żadnych opadów deszczu. Prędkość wiatru nie zmieni się znacząco i wyniesie około 4 m/s.

Gwałtowna zmiana w niedzielę

Sytuacja pogodowa w Olsztynie zmieni się diametralnie w niedzielę. Ten dzień przyniesie wyraźne pogorszenie aury. Przede wszystkim pojawią się intensywne opady deszczu, których suma może wynieść blisko 9 mm. Dodatkowo odczuwalnie się ochłodzi – temperatura maksymalna spadnie do około 10 stopni, a minimalna do 5°C. Wyraźnie nasili się także wiatr, osiągając w porywach prędkość około 6 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze większe.

Jak zaplanować weekend w Olsztynie?

Biorąc pod uwagę prognozę, wszelkie aktywności na świeżym powietrzu najlepiej zaplanować na sobotę. To idealny moment na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie w plenerze, ponieważ pogoda będzie stabilna i bezdeszczowa. W piątek warto mieć przy sobie parasol. Niedziela z kolei będzie dniem, który lepiej spędzić w pomieszczeniach – w domu, odwiedzając miejsca kultury czy spotykając się ze znajomymi w kawiarni. Intensywny deszcz i silny wiatr skutecznie zniechęcą do przebywania na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather