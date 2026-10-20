Zatrważające odkrycie w szpitalu w Elblągu! We krwi noworodka ujawniono narkotyki

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-20 15:37

Szokujące doniesienia z województwa warmińsko-mazurskiego! W jednym ze szpitali w Elblągu urodziło się dziecko, w którego krwi stwierdzono obecność narkotyków. Badania wykazały substancje odurzające również w organizmie matki noworodka. Sprawą zajęła się prokuratura, która ustala, czy 33-latka naraziła swoje dziecko na niebezpieczeństwo. Szczegóły poniżej.

Zatrważające odkrycie w szpitalu w Elblągu! We krwi noworodka ujawniono narkotyki
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com

Niepokojące odkrycie w szpitalu w Elblągu. We krwi noworodka odkryto narkotyki

Do zatrważającego zdarzenia doszło w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. 6 października do placówki trafiła 33-letnia mieszkanka miasta, która jeszcze tego samego dnia urodziła dziecko. Przeprowadzone badania wykazały zarówno w organizmie kobiety, jak i noworodka, obecność tzw. nowych substancji psychoaktywnych, czyli dopalaczy. O sprawie natychmiast powiadomiono Komendę Miejską Policji w Elblągu.

- Bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęte zostały w tej sprawie czynności procesowe i są one cały czas kontynuowane. W szczególności dokonano przeszukania pokoju szpitalnego oraz miejsca zamieszkania kobiety, zabezpieczono pełną dokumentację lekarską a nadto,  do dalszych badań zabezpieczono  próby krwi  matki i dziecka – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy PO w Elblągu.

Noworodek z dopalaczami w organizmie. Matce grozi więzienie i utrata praw rodzicielskich

Śledczy muszą teraz ustalić, jakie dokładnie substancje wykryto w organizmie noworodka i jakie było ich stężenie. Śledczy ustalają, czy 33-latka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź też czy takie negatywne skutki  dla jego zdrowia już spowodowała. Kluczowa dla dalszego postępowania będzie opinia biegłego z zakresu medycyny. Jeśli podejrzenia śledczych się potwierdzą, kobiecie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Jednocześnie, poza prowadzonym postępowaniem karnym,  prokurator dokonał odrębnej rejestracji materiałów  tej sprawy – w celu podjęcia działań  cywilnych dotyczących wglądu w sytuację rodziny oraz podjęcia decyzji odnośnie ewentualnego pozbawienia lub ograniczenia matce władzy rodzicielskiej nad dzieckiem – dodaje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy PO w Elblągu.

Noworodek przebywa obecnie w szpitalu.​

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