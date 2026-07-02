Pogoda dla Olsztyna: 3-5 lipca

Mieszkańcy Olsztyna muszą przygotować się na weekend, w którym parasol okaże się niezbędnym akcesorium. Pogoda w najbliższych dniach będzie daleka od słonecznej stabilizacji, a każdy dzień przyniesie ze sobą opady deszczu. Temperatura będzie się wahać, a aura pokaże swoje dynamiczne oblicze zwłaszcza w sobotę.

Piątek z wiatrem i pierwszymi opadami

Weekend rozpocznie się dość chłodno i wietrznie. W piątek 3 lipca termometry w Olsztynie wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 15 stopni. Tego dnia należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Uczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 6 m/s.

Sobota najcieplejsza, ale i najbardziej wietrzna

Sobota 4 lipca będzie kluczowym dniem tego weekendu pod względem pogody. Z jednej strony przyniesie najwyższą temperaturę, sięgającą 21 stopni. Z drugiej jednak, będzie to dzień z najsilniejszymi porywami wiatru, które osiągną średnią prędkość blisko 7 m/s. Prognozy wskazują również na kontynuację opadów deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż dzień wcześniej.

Spokojniejsza, ale chłodniejsza niedziela

Ostatni dzień weekendu, niedziela 5 lipca, przyniesie zauważalne uspokojenie aury, ale też lekkie ochłodzenie. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością około 4 m/s, co powinno poprawić komfort termiczny. Mimo to słupki rtęci nie przekroczą 19 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Tego dnia również nie unikniemy opadów deszczu.

Jak spędzić deszczowy weekend w Olsztynie?

Utrzymujące się przez cały weekend opady i silny wiatr, zwłaszcza w sobotę, mogą pokrzyżować plany związane z aktywnościami na świeżym powietrzu. Najcieplejszy, ale i najbardziej wietrzny dzień weekendu, może nie sprzyjać długim spacerom. Warto rozważyć wizytę w miejscach pod dachem, takich jak lokalne centra kultury czy obiekty sportowe. Niedziela, choć chłodniejsza, przyniesie słabszy wiatr, co może być dobrą okazją do krótkiego spaceru z parasolem po parkowych alejkach, jeśli deszcz na chwilę odpuści.

Dane pogodowe: OpenWeather