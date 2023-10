Wojsko na drogach Warmii i Mazur. Ważny komunikat Sztabu Generalnego

Warmia i Mazury. Wojsko Polskie ostrzega przed wzmożonym ruchem pojazdów wojskowych

O rozpoczęciu ćwiczeń Sztab Generalny WP poinformował na platformie X. Jednocześnie wystosowano ostrzeżenie przed wzmożonym ruchem pojazdów wojskowych. - Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego odbywa się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniem +Abadon 23+. Przejazd kolumn koordynują Grupy Kierowania Ruchem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zachowaj ostrożność - czytamy w treści wpisu.

Jak przekazano przeprowadzane ćwiczenia "to nie tylko okazja do doskonalenia umiejętności bojowych, ale również dowód gotowości do obrony państwa". - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych podczas ćwiczenia +Abadon 23+ sprawdzi 1. Pomorską Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy w zakresie wsparcia i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych w nakazanym czasie - wskazano. Jak dodano jednym z przedsięwzięć ocenianych podczas ćwiczeń jest sprawność przemieszczania się na duże odległości.

- Jednostki logistyczne Wojska Polskiego przystępują do intensywnych ćwiczeń, podczas których sprawdzona zostanie zdolność do praktycznego wykonania zadań w nakazanym reżimie czasowym - zaznaczył natomiast Sztab Generalny WP.

