Pocisk trafił w blok! Dramat podczas ćwiczeń Wojsko bada sprawę

O niebezpiecznym zdarzeniu poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. - Ubiegłej nocy na terenie strzelnicy Bemowo Piskie poligonu Orzysz, w czasie strzelań sojuszniczych z udziałem żołnierzy rumuńskich, rykoszety uszkodziły budynek położony niedaleko strzelnicy - czytamy we wpisie Dowództwa Generalnego w mediach społecznościowych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Szczegóły sprawa wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Dowództwo Generalne zapewnia, że wszystkie straty zostaną jak najszybciej zadośćuczynione.

❗️Ubiegłej nocy na terenie strzelnicy Bemowo Piskie poligonu Orzysz, w czasie strzelań sojuszniczych z udziałem żołnierzy rumuńskich, rykoszety uszkodziły budynek położony niedaleko strzelnicy. Nikt nie odniósł obrażeń. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Wszystkie straty… pic.twitter.com/5my5SwWy7z— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 23, 2024

Co wiemy o szczegółach zdarzenia? - W nocy z czwartku na piątek podczas zaplanowanych ćwiczeń poligonowych pocisk pododdziału rumuńskiego Batalionowej Grupy Bojowej NATO trafił w blok mieszkalny w Bemowie Piskim. Nikt nie został ranny, nikomu nic się nie stało - mówi w rozmowie z PAP kpt. Małgorzata Misiukiewicz z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Jak dodała, na ten moment nie ma informacji, czy w budynku w czasie uderzenia w niego pocisku znajdowali się mieszkańcy. Wojsko nie przekazało jednak informacji, jakiego rodzaju pocisk trafił w blok. Będzie to przedmiotem ustaleń żandarmerii wojskowej.

Na miejsce wypadku pojechał burmistrz Bemowa Piskiego, pracuje tam też żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę. Kpt. Misiukiewicz zapewniła, że wojsko pokryje wszystkie szkody spowodowane tym zdarzeniem.

Przypomnijmy, że w Bemowie Piskim (woj. warmińsko-mazurskie) znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, zarządzający ćwiczeniami wojskowymi na pobliskim poligonie Orzysz. Bemowo Piskie to także siedziba stacjonującej w Polsce batalionowej grupy bojowej NATO (eFP). Państwo ramowe grupy bojowej to USA, a w skład jednostki wchodzą także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz przeciwlotnicy z Rumunii. Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.