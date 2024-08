Trump obiecuje koniec wojny. Ujawnił, jaki ma plan

Donald Trump na wiecu wyborczym: "Jak tylko podniosę rękę z Biblii, przywrócę światowy pokój i zrobię to głównie za pomocą kilku telefonów"

Donald Trump zmierzy się w listopadzie z Kamalą Harris w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. sondaże wskazują na wyrównane szanse kandydata Republikanów i kandydatki Demokratów, obecnie przy niewielkiej przewadze Harris. Jednym z głównych tematów kampanii jest siłą rzeczy wojna na Ukrainie. Donald Trump już nie raz zapewniał, że zakończyłby ją błyskawicznie. Teraz powtórzył swoje obietnice, dorzucając nieco więcej szczegółów. Donald Trump podczas wiecu przedwyborczego w Karolinie Północnej znowu obiecał, że w razie wygranej zakończy wojnę na Ukrainie. Choć wydaje się, że to wcale nie jest prosta sprawa, to był, a może i przyszły prezydent jest innego zdania. Według niego jest prosty sposób na przywrócenie pokoju na świecie. Co powiedział wyborcom?

"I nagle, prezydent, premier, dyktator, czy cholera wie kto rządzi tym krajem, powie mi: proszę pana, nie będziemy prowadzić wojny"

"Jak tylko podniosę rękę z Biblii, przywrócę światowy pokój i zrobię to głównie za pomocą kilku telefonów (...) Nie musimy nawet wysyłać żołnierzy, mogę zrobić to za pomocą rozmowy telefonicznej: 'jeśli będziecie toczyć wojnę przeciwko krajowi, który jest dla nas przyjazny - a nawet nieprzyjazny - nie będziecie mogli prowadzić interesów ze Stanami Zjednoczonymi, nałożymy na was 100 proc. cła" - opisywał swój plan Trump podczas wiecu w Ashebor. "I nagle, prezydent, premier, dyktator, czy cholera wie kto rządzi tym krajem, powie mi: proszę pana, nie będziemy prowadzić wojny" - perorował Trump. Zbyt piękne, by było prawdziwe?

Trump powiedział, że jeśli przegra wybory, to tylko w razie dopuszczenia się przez Demokratów oszustw wyborczych

Donald Trump dodał, że świat stoi na krawędzi III wojny światowej i winą za to obarczył nie Władimira Putina, a Demokratów, których wyzywał podczas wiecu od idiotów. "Spójrzcie na Ukrainę, te miasta są po prostu zmiecione z powierzchni ziemi. Poza Kijowem i kilkoma innymi, po prostu są zmiecione. Jest o wiele więcej zabitych ludzi, niż nam mówią. Te wielkie budynki walą się, uderzane rakietami - to tak absurdalne, nic z nich nie zostaje. To takie absurdalne" - mówił Trump. Jak dodał, "ma wystarczającą ilość głosów", by wygrać wybory, a jeśli przegra, to tylko w razie dopuszczenia się przez Demokratów oszustw wyborczych. Ciekawe zatem, czy jeśli Trump przegra, powtórzy się atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.

