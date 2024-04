Wybory samorządowe 2024. Olsztynianie ruszyli do urn. Zobacz zdjęcia

Wybory samorządowe 2024. Są wyniki wyborów do sejmików. Kto wygrał w regionie? [EXIT POLL]

Wybory 2024. Kandydaci podziękowali za oddane głosy

W niedzielę, 7 kwietnia, w Polsce odbyły się wybory samorządowe. Niektórzy kandydaci na urząd prezydenta Olsztyna podziękowali wszystkim wyborcom, którzy oddali na nich głos.

- Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj oddali swój głos w wyborach samorządowych! Niezależnie od wyboru, Wasz udział to fundamentalny wkład w demokrację i dowód na to, że każdy głos ma znaczenie. Wybory samorządowe są wyjątkowe, bo dotyczą spraw "najbliższych ludziom". Czekamy na wyniki, ale już teraz dziękujemy za każdy oddany głos. To właśnie Wy tworzycie naszą wspólną przyszłość! - napisał w mediach społecznościowych Czesław Jerzy Małkowski.

Kolejny kandydat, Robert Szewczyk zaznaczył, że na Warmii i Mazurach wygrała Koalicja Obywatelska.

- Dziękujemy za Wasze głosy. Wierzymy, że razem wybraliśmy PEWNĄ PRZYSZŁOŚĆ dla miasta Olsztyn – dodał Szewczyk.

Kiedy PKW ogłosi oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024?

Frekwencja w wyborach samorządowych w skali kraju, według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wyniosła 51,5 proc., natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 51,1 proc.

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych 2024, według szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak, najprawdopodobniej zostaną ogłoszone w środę, 10 kwietnia.

Nietypowy lokal wyborczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wybory samorządowe 2024. Olsztynianie tłumnie ruszyli do urn [ZDJĘCIA]