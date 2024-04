Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Olsztyna? Będzie druga tura

Wybory samorządowe 2024. Olsztynianie ruszyli do urn. Zobacz zdjęcia

Kto wygrał wybory prezydenckie w Olsztynie?

Wciąż czekamy na oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Olsztyna. Państwowa Komisja Wyborcza liczy jeszcze głosy, ale pojawiają się przecieki i nieoficjalne informacje. Jeszcze przed wyborami niemal pewne było, że dojdzie do drugiej tury. Żaden z kandydatów nie mógł raczej liczyć na poparcie przekraczające 50 proc. Wszystko wskazuje na to, że to, kto zostanie prezydentem Olsztyn rozstrzygnie się 21 kwietnia podczas drugiej tury.

Przypomnijmy, że o urząd prezydenta Olsztyna ubiegali się:

Mirosław Arczak,

Bartosz Grucela,

Czesław Małkowski,

Marcin Możdżonek,

Monika Rogińska-Stanulewicz,

Grzegorz Smoliński,

Robert Szewczyk,

Z nieoficjalnych informacji, przekazanych przez radnego Koalicji Obywatelskiej Łukasza Łukaszewskiego wynika, że w drugiej turze wyborów na prezydenta Olsztyna zmierzą się przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska) oraz prezydent Olsztyna w latach 2001-2008 Czesław Małkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego).