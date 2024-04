Olsztyn z najwyższą frekwencją wśród miast wojewódzkich

Makabryczne odkrycie w walizce. Niedawno w tym miejscu doszło do zbrodni

W niedzielę o godzinie 13.30 podczas konferencji w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak przedstawił dane dot. frekwencji wyborczej w niedzielnych wyborach samorządowych do godz. 12. Jak mówił szef PKW, w skali kraju frekwencja do południa wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2108 roku, gdy frekwencja o godz. 12 wyniosła 15,62 proc.

Wybory samorządowe 2024. Jaka frekwencja w województwie warmińsko-mazurskim?

W województwie warmińsko-mazurskim frekwencja wyniosła 17,78 proc., co dało drugie miejsce wśród województw. Z kolei w Olsztynie odnotowano najwyższą frekwencję wśród miast wojewódzkich – 17,52 proc.

Powiatem z najwyższą frekwencją był powiat bartoszycki – 20,39 proc. Natomiast najniższą frekwencję miał powiat iławski – 15,66 proc.

Kolejne dane o frekwencji zostaną podane przez PKW podczas konferencji prasowej o godzinie 18.30.