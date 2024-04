Wybory 2024. Olsztynianie ruszyli do urn wyborczych

W niedzielę, 7 kwietnia, w Polsce odbywa się pierwsza tura wyborów samorządowych. Polki i Polacy wybierają przedstawicieli do rad sejmików, powiatów, miast, gmin, wsi oraz włodarzy miejscowości. W Polsce frekwencja do południa wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt. proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2018 r., gdy frekwencja o godz. 12:00 wyniosła 15,62 proc. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim frekwencja wyniosła 17,78 proc., co dało drugie miejsce wśród województw. W Olsztynie odnotowano najwyższą frekwencję wśród miast wojewódzkich – 17,52 proc.

Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Zobaczcie w naszej galerii, jak głosują olsztynianie.

Wybory samorządowe 2024. Olsztynianie ruszyli do urn. Zobacz zdjęcia