Robert Szewczyk w drugiej turze wyborów na prezydenta Olsztyna. Mamy komentarz!

Wybory 2024. Robert Szewczyk w drugiej turze głosowania na prezydenta

W poniedziałek pod ratuszem Robert Szewczyk, który jest jednym z dwóch kandydatów na prezydenta Olsztyna, zorganizował konferencję prasową, podczas której podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

- Chciałbym serdecznie podziękować olsztyniankom i olsztynianom, który poszli na wybory. Dziękuje tym, którzy głosowali na mnie, radnych Koalicji Obywatelskiej, ale dziękuję też wszystkim za udział w wyborach samorządowych, bo to wielkie święto demokracji. Proszę wszystkich, którzy nie zdążyli wczoraj zagłosować, żeby pamiętali o tym za dwa tygodnie, że to jest ważne. Żeby wszyscy w Olsztynie mieli szansę wybrać pewną przyszłość dla Olsztyna. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wczoraj pracowali, liczyli głosy. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej. To bardzo ciężka praca. Często niewidoczna, ale ważna. Dziękuję wam za to, że już rano znaliśmy wyniki wyborów – powiedział Robert Szewczyk.

Kandydatowi, który w drugiej turze wyborów zmierzy się z Czesławem Jerzym Małkowskim,towarzyszyli nowo wybrani radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowanie to będzie miało 12 radnych w Radzie Miasta.

- Dziękuję wszystkim, którzy startowali w wyborach do rady miasta. Dziękuję moim kontrkandydatom. Dziękuję za udział w spotkaniach, za rozmowy o Olsztynie. Wybory to święto demokracji, to święto samorządu. To dzięki tym wydarzeniom Olsztyn jest miastem silnym, miastem dialogu. Takiego miasta wszyscy chcemy. Mam taki apel do moich rówieśników, do rodziców takich, jak ja. Idźcie na wybory, na drugą turę i zabierzcie ze sobą dzieci. Pokażcie im, czym jest samorząd, czym jest demokracja, jak ważne jest to, żeby brać udział w wyborach. Jak ważne jest, żeby brać odpowiedzialność za swoje miasto. Spotkajmy się na drugiej turze. Razem, całymi rodzinami - zachęcał.

Kandydat na włodarza miasta przypomniał również, że w październikowych wyborach parlamentarnych zwyciężyła koalicja Platformy Obywatelskiej z Trzecią Drogą. Jego zdaniem, obecny rząd będzie wspierał wszystkie samorządy w kraju.

- Mamy perspektywę stabilnej większości na 5 lat w Radzie Miasta Olsztyna. Niedawne wybory parlamentarne, wczorajsze wybory samorządowe, a także wybory do sejmiku województwa – teraz mamy rząd nastawiony prosamorządowo. Rząd, który chce współpracować z samorządami. Mamy samorząd województwa, który daje nam perspektywę stabilnej współpracy z Olsztynem. To jest bardzo ważne i jesteśmy tego gwarancją – stwierdził.

W jaki sposób Szewczyk chce przekonać do siebie wyborców, którzy w niedzielę zagłosowali na jego konkurenta? Jego ugrupowanie stawia na dialog z mieszkańcami. Kandydat na prezydenta przyznał, że zamierza codziennie rozmawiać z olsztynianami oraz opowiadać o swoim programie.

- Od dziś jesteśmy na ulicach naszego miasta. Dalej się spotykamy, rozmawiamy. Będę przypominał i mówił o programie dla Olsztyna, o tym, że najważniejszy jest mieszkaniec, człowiek, inwestycje, które będą wspierały mieszkańców. To będzie prezydentura dialogu i otwartości na wszystkich. Uważam, że samorząd jest dla nas wszystkich. Jestem otwarty, jestem tym przewodniczącym Rady Miasta, który został wybrany jednomyślnie przez poprzednią radę. To dlatego, ze jestem człowiekiem dialogu, jestem otwarty, jestem samorządowcem i najważniejszy jest dla mnie Olsztyn. Jestem tym kandydatem, który ma program i o nim mówi, opowiada o konkretach dla naszego miasta. To jest to, czym przekonałem w pierwszej turze mieszkańców i będę przekonywał dalej – wyjaśnił Robert Szewczyk.

I dodał: - Doceniam wszystkich ludzi, którzy poszli na wybory i zagłosowali na moich kontrkandydatów, także na mojego konkurenta. Doceniam to, że głosowali, ale jestem przekonany, że w drugiej turze będziemy skutecznie przekonywać mieszkańców. Będziemy opowiadać o tym, jaki może być Olsztyn.

Wybory samorządowe 2024. Jakie są wyniki głosowania w Olsztynie?

Przypomnijmy, że o stanowisko prezydenta Olsztyna ubiegało się siedmioro kandydatów: Mirosław Arczak, Bartosz Grucela, Czesław Jerzy Małkowski, Marcin Możdżonek, Monika Rogińska-Stanulewicz, Grzegorz Smoliński oraz Robert Szewczyk.

Z informacji PKW wynika, że najwyższym poparciem w pierwszej turze cieszył się Robert Szewczyk, na którego głosy oddało 20 650 wyborców (32,81 proc.), drugi był Czesław Jerzy Małkowski, na którego zagłosowało 13 315 olsztynian (21,16 proc.). To właśnie ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Olsztyna.

